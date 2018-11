Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Wirecard nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Ergebnisse seien solide, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das beschleunigte Wachstum des Zahlungsdienstleisters sei ermutigend. Allerdings habe der Marktkonsens wie so oft dem verbesserten Ausblick des Unternehmens bereits entsprochen./bek/ajx Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2018-11-15/17:09

ISIN: DE0007472060