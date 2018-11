Wien (ots) -



Alexis Johann, Geschäftsführer von Styria Digital One, ermutigt

KMU-Manager beim digitalen Transformationsprozess den ersten Schritt

zu setzen, spricht über Chancen und Risiken und gibt Marketern einen

Leitfaden für das Marketing im Onlinebereich an die Hand.



Digitale Sprachsteuerung auf dem Vormarsch



Bei der JETZT Voice, der Fachkonferenz über digitale

Sprachsteuerung lieferte den Teilnehmern im Rahmen von Vorträgen,

Panels und Best Practices Inspiration für den Einsatz von digitaler

Sprachsteuerung und -erkennung im Marketing.



