Aktien weekly: Kommt die dritte Korrekturwelle in 2018? Keine Entwarnung für den Dax. Update US Q3-Berichtssaison. Im Fokus: Öl & Gas.

Von breiter Euphorie kann man auf den globalen Aktienmärkten momentan kaum sprechen. Wichtige Risikoindikatoren wie VIX sowie VDax-New sind nach einem Rückgang in der ersten Novemberwoche wieder auf dem Weg nach oben. Besonders im S&P 500 weckt der Anstieg der Volatilitäten Erinnerungen an die markante Korrektur aus dem Oktober. Für den restlichen November raten wir daher zu erhöhter Vorsicht. Vor allem auch, da die Risikostimmung von makroökonomischer Seite kaum Unterstützung erhält sowie einzelne Sonderfaktoren (u.a. Italien-Budget, Brexit, China-Wachstum) den Marktausblick jederzeit eintrüben können. Der Dax musste zu Wochenbeginn zudem eine weitere Gewinnwarnung verdauen. Der Industrie- und Stahlkonzern ThyssenKrupp hat seinen Gewinnausblick deutlich gesenkt.

Die Q3-Berichtssaison ist im S&P 500 fast vollständig beendet. Das positive Bild der Umsatz- und Gewinnentwicklung der US Unternehmen hat sich nach Veröffentlichungen von rund 90 % der Unternehmen im Index bestätigt. Allerdings nehmen wir ein nur noch schleppendes Umsatzwachstum wahr. Der Aggregate Surprise beträgt bei den Umsätzen nur noch 0,74 % zur Vorperiode. So schwach expandierte die Gesamtleistung der Unternehmen zuletzt im vierten Quartal 2016. Während für das laufende Quartal ein deutliches Umsatzplus eingepreist wird (v.a. durch Weihnachten und den Black-Friday), deutet das nur noch geringe Umsatzwachstum womöglich ein Ende der US-Hochkonjunktur in den kommenden Quartalen an. Bei den Gewinnen bleibt die Entwicklung robust: Rund 7 % beträgt das Wachstum zur Vorperiode.

In dieser Ausgabe richten wir unseren Blick auf den Sektor Öl & Gas. Der Preisverfall an den Rohölmärkten in den letzten Wochen (u.a. Brent rund 25 %) hat die Aktienkurse der raffinierenden Industrie mit nach unten gezogen. Der S&P 500 Energy Index korrigierte seit Beginn Oktober mehr als 12 %, auch die europäischen Ölkonzerne reagierten mit Kursverlusten. Für Value-Investoren bieten sich mit dem Kursrutsch interessante Einstiegsmöglichkeiten. Denn viele einschlägigen Fundamentalfaktoren sprechen für einen Einstieg: (1) Das stabile Wachstum der Free Cashflows (FCFs), (2) großzügige Dividendenzahlungen sowie (3) moderate Bewertungen. So legten die Unternehmen im S&P 500 Energy Index im Q3 auf Jahressicht eine Verdopplung ihrer FCFs hin. Dies schafft Raum für hohe Ausschüttungen, die Dividendenrendite liegt üblicherweise im Bereich 4-6 %. Zudem befinden sich die fundamentalen Bewertungsindikatoren (u.a. KGV) im Vergleich zu anderen Sektoren auf einem akzeptablen Niveau. Mit ihrer breiten Diversifizierungsbasis aus Up-, Mid- sowie Downstream-Geschäft sowie dem langen Planungshorizont der Multinationals erhalten Anleger weitere Kaufargumente.

Hier können Sie das "Wochenbarometer" mit aktuellen News zu den Kapitalmärkten und weitere Research-Publikationen herunterladen.