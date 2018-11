MAX21 AG: MAX21 AG führt Barkapitalerhöhung durch DGAP-Ad-hoc: MAX21 AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung MAX21 AG: MAX21 AG führt Barkapitalerhöhung durch 15.11.2018 / 17:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MAX21 AG: MAX21 AG FÜHRT BARKAPITALERHÖHUNG DURCH Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die USA, Australien, Kanada und Japan - Weiterstadt, 15. November 2018 - Die MAX21 AG wird das Grundkapital aus einer teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018/I von EUR 17.406.334,00 um bis zu EUR 601.670,00 auf bis zu EUR 18.008.004,00 im Wege einer Barkapitalerhöhung erhöhen. Die bis zu Stück 601.670 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien sind ab 01.01.2018 gewinnberechtigt. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,20 je Aktie. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird gemäß der satzungsmäßigen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.06.2018 ausgeschlossen. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Es handelt sich um eine Privatplatzierung bzw. eine prospektfreie Platzierung nach § 3 Abs. 2, Nr. 2 und 3 Wertpapierprospektgesetz (WpPG). Der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Götz Mäuser, wird gegenüber der Gesellschaft eine bindende Verpflichtung zur Zeichnung und Übernahme neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien ohne Nennwert ("Hard Underwriting Agreement") bis zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von bis zu insgesamt EUR 518.330,00 abgeben. Herr Götz Mäuser wird daher 518.330 Stück neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert aus der Barkapitalerhöhung übernehmen, wenn und soweit 518.330 Stück neue auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert nicht von weiteren, anderen Investoren (Personen im Sinne des § 3 Abs. 2 WpPG) gezeichnet und übernommen werden. Sofern exakt 518.330 Stück oder mehr neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert durch andere Investoren (Personen im Sinne des § 3 Abs. 2 WpPG) übernommen werden, besteht keine Übernahmeverpflichtung aus dem Hard Underwriting Agreement. Für diese bindende Übernahmeverpflichtung erhält der Aufsichtsratsvorsitzende in jedem Fall eine "Underwriting Fee" in Höhe von EUR 18.659,88 (3% von EUR 621.996,00). Weitere Einzelheiten des Agreements werden noch schriftlich niedergelegt. MAX 21 AG Die MAX 21 AG ist eine Technologie-Holding, die sich in den Branchen Postdienstleistung, IT-Security, Cloud-Services sowie IT-Dienstleistungen positioniert. Die exakte thematische Ausrichtung innerhalb dieser Branchen wird dabei vorgegeben durch die beiden Flaggschiffe im Portfolio der MAX21. Die MAX21 AG ist im Scale (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9). Ansprechpartner für Presseanfragen MAX 21 AG Nils Manegold, Vorstand Tel.: +49 6151 62910-0 Fax: +49 6151 62910-29 E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de Wichtiger Hinweis Diese Internetseite sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der MAX 21 AG dar. Aktien der MAX 21 AG werden außerhalb von Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten, nicht öffentlich zum Kauf angeboten. 15.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX21 AG Robert-Koch-Straße 9 64331 Weiterstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 62910-0 Fax: +49 (0)6151 62910-29 E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de ISIN: DE000A0D88T9 WKN: A0D88T Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 746757 15.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A0D88T9 AXC0326 2018-11-15/17:35