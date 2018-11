ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) verstärkt das Management Team der Gruppe mit Alexander Koenig, Managing Director der First Class & More International AG EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Personalie ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) verstärkt das Management Team der Gruppe mit Alexander Koenig, Managing Director der First Class & More International AG 15.11.2018 / 18:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) verstärkt das Management Team der Gruppe mit Alexander Koenig, Managing Director der First Class & More International AG Zürich, 15.11.2018 - ASMALLWORLD AG verstärkt mit Alexander Koenig das Führungsteam der Gruppe. Der Gründer von First Class & More und ehemaliger Berater von McKinsey & Co. wird als Managing Director der First Class & More International AG, einer Schweizer Tochtergesellschaft, die diese Woche neu gegründet wurde, dazu stossen. First Class & More wird sein Wachstum durch die internationale Expansion des Geschäfts beschleunigen. Herr Koenig wird diese internationale Expansion anführen, die Anfang 2019 beginnen wird. Nach der Gründung der First Class & More International AG in dieser Woche wird die ASMALLWORLD AG die Geschäftsführung der Gruppe mit Alexander Koenig, der als Geschäftsführer des neu gegründeten Unternehmens in das Team eintreten wird, verstärken. Herr Koenig ist mit der internationalen Expansion von First Class & More beauftragt, mit dem Ziel, den Erfolg des hochprofitablen deutschsprachigen Geschäfts im englischsprachigen Raum zu wiederholen. First Class & More, das im Oktober 2018 von der ASMALLWORLD AG erworben wurde, ist die führende Reisegemeinschaft für Luxusreisen in der DACH-Region und soll eine Quelle für das zukünftige Wachstum des Unternehmens sein. Im Zuge dieser Anpassung des Management-Teams tritt Tino Köhler aus dem Führungsteam der ASMALLWORLD AG aus. Er wird das Unternehmen am 15. Februar 2019 verlassen. Über Alexander Koenig Alexander Koenig ist der renommierteste Experte in der DACH-Region, wenn es darum geht, Treueprogramme, insbesondere von Fluggesellschaften und Hotels, bestmöglich zu nutzen. Die deutsche Presse nennt ihn ihn Anleihnung an seinen Namen und seine Sachkenntnis den "Meilenkönig". Die ursprüngliche Idee von First Class & More, einer mitgliedschaftsbasierten Luxusreise-Community, stammt aus dem Jahr 2003. Alexander Koenig promovierte in Marketing und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marketing, Marktforschung und Business Intelligence. Er verbrachte viele Jahre in der Unternehmensberatung und arbeitete bei McKinsey & Co. sowie der Boston Consulting Group. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürich press@asw.com ASMALLWORLD - share the good life ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch First Class & More, eine mitgliedschaftsbasierte Luxusreise-Community, die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com und www.first-class-and-more.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: ASMALLWORLD AG Löwenstrasse 40 8001 Zürich Schweiz ISIN: CH0404880129 Valorennummer: A2JE3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 746845 15.11.2018 CET/CEST ISIN CH0404880129 AXC0342 2018-11-15/18:15