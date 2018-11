Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Saarbrücken, 15. November 2018 (pta036/15.11.2018/17:46) - ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) gibt hiermit bekannt, dass ihr Vorstand aufgrund von drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung der ItN Nanovation AG einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorbereiten und unverzüglich beim zuständigen Insolvenzgericht stellen wird.



Nach eingehender Untersuchung hat der Vorstand der ItN Nanovation AG am 15. November 2018 um 14:03 Uhr die drohende Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung der ItN Nanovation AG festgestellt. Der Mehrheitsgesellschafter hat gegenüber dem Vorstand der ItN Nanovation AG erklärt, dass er der ItN Nanovation AG nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen wird, die zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung erforderlich sind.



