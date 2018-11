Nicht mehr lange, dann wird Apple Pay, der Bezahldienst für das iPhone, in Deutschland an den Start gehen. Wirecard ist mit von der Partie und wird seine Stellung am Markt so weiter ausbauen können. Eigentlich sind das gute Aussichten.

Auch die Ergebnisse stimmen mit den Erwartungen überein

Das Unternehmen aus Aschheim verdrängte erst Ende September die Commerzbank aus dem DAX und steht somit stellvertretend für den Niedergang der Banken-Branche seit der Pleite des Geldhauses Lehman Brothers ... (Benjamin Fitzgerald)

