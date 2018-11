marktEINBLICKE um 12: DAX im Stimmungstief, Wirecard trotz guter Aussichten mit Kursverlusten

Am Dienstagmittag rutscht der DAX in die Verlustzone. Neben den Dauerthemen Brexit, Italien & Co ist es vor allem die Schwäche der US-Technologietitel, die Anlegern in New York und hierzulande ordentlich die Stimmung vermiest.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,9% 11.138 MDAX -1,0% 23.165 TecDAX -1,6% 2.485 SDAX -1,6% 10.253 Euro Stoxx 50 -1,2% 3.124

Die Topwerte im DAX sind Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000), Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Angesichts des schwachen Gesamtmarktumfelds ist es wenig verwunderlich, dass es die defensiven Werte sind, die sich am besten aus der Affäre ziehen können. Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) gerät dagegen am Indexende regelrecht unter die Räder, obwohl sich der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München erneut optimistisch zu seine Zukunftsaussichten geäußert hatte.

