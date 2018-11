Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag erneut nach unten. Die Nachrichtenlage ist alles andere als rosig. Der Brexit ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Aktien von Unternehmen, die in Großbritannien gut vertreten sind, wurden daher verkauft. Fast täglich senken Analysten ihre Schätzungen für deutsche Unternehmen und in der Folge die Kursziele. Und eine zur Schwäche neigende Wall Street hellte im späten Handel die Stimmung nicht auf. Der DAX schloss 0,5 Prozent leichter bei 11.354 Punkten.

RWE mit "UK-Exposure" im Fokus

Nach einem guten Lauf in den vergangenen beiden Wochen ging es für die Aktie von RWE um 1,7 Prozent nach unten. Verschreckt reagierten Anleger zum einen auf die Nachricht, dass der Bebauungsplan für das neue Braunkohlekraftwerk in Niederaußem unwirksam sei. Zudem ist der Versorger stark vom britischen Markt abhängig: RWE Generation UK erzeugt im Vereinigten Königreich mehr als 10 Prozent der Elektrizität.

Das Minus von 1,9 Prozent in der Aktie von Lufthansa führten Händler auf Berichte zurück, dass bei ihrer Tochter Eurowings nun ein Tarifstreit drohe. Die monatelangen Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Eurowings haben laut der Gewerkschaft zu keinem Ergebnis geführt.

Analysten senken Daumen über Daimler und Conti

Nachdem die Analysten der Citigroup Daimler zum Verkauf empfohlen hatten, ging es für die Aktie um 2,4 Prozent nach unten. Die Kaufempfehlung für Continental (minus 2,4 Prozent) zogen sie zurück und stuften die Aktie nur noch mit Neutral ein.

Im DAX gehörten Henkel mit einem Plus von 0,3 Prozent zu den wenigen Gewinnern des Tages. Das organische Wachstum ist etwas unter, der bereinigte Gewinn aber etwas über den Prognosen ausgefallen. Linde schlossen nach Zahlen unverändert. Der für die ersten neun Monate ausgewiesene operative Gewinn liege leicht über den Schätzungen, und der Ausblick sei vergleichsweise optimistisch, hieß es.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 99,9 (Vortag: 109,7) Millionen Aktien im Wert von rund 4,11 (Vortag: 4,23) Milliarden Euro. Es gab fünf Kursgewinner und 25 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.353,67 -0,52% -12,11% DAX-Future 11.362,50 -0,32% -13,48% XDAX 11.368,76 -0,36% -11,61% MDAX 23.757,70 -1,15% -9,32% TecDAX 2.571,47 -0,77% +1,68% SDAX 10.624,60 -1,22% -10,62% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,72 47 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2018 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.