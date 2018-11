Mannheimer Morgen würde mehr Rechte für Bahnkunden begrüßen Überschrift: Großer Gewinn Vor allem Fluggäste kennen das Problem schon lange aus leidvoller Erfahrung. Die Verbindung wird gestrichen oder der Flieger kommt viel zu spät an. Die fällige Entschädigung muss sich jeder Kunde aber unter Einsatz von Zeit und Nerven auf bürokratischem Weg erstreiten. Allzu gerne reden sich insbesondere Billigairlines mit dem Verweis auf höhere Gewalt aus ihrer Zahlungsverpflichtung heraus. Zwar kommen die Passagiere am Ende - oft erst mit Hilfe von Rechtsanwälten - zu ihrem Recht. Doch ein einfacheres Verfahren wäre begrüßenswert. Einen Vorschlag dafür wird der Bundesrat wohl demnächst beschließen. Damit könnten die Ansprüche von Verbrauchern gesichert und die Entschädigungsverfahren selbst vereinfacht werden. Fluggesellschaften sollen von sich aus Ausgleichszahlungen für Verspätungen leisten. Das dürfte technisch kein Problem sein. Schließlich haben die Anbieter alle notwendigen Daten in ihren Systemen. Auch Bahnkunden würden davon profitieren, wenngleich es hier schon ein erträgliches Verfahren per Online-Formular gibt. Für die Verbraucherrechte wäre eine solche Neuregelung auf jeden Fall ein großer Gewinn. Auch wenn es bis zu einer gesetzlichen Regelung noch ein weiter Weg ist: Die Chancen stehen vermutlich nicht schlecht. Nach dem Versagen im Dieselskandal haben die Verbraucher auch eine bessere Politik verdient. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2018 12:32 ET (17:32 GMT)