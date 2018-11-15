DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GERDAU HLDGS 09/20 REGS USU37405AA20 16.11.2018 HZE/EOT
GTL T.FIN./GER.HLDG 14/24 USG24422AA83 16.11.2018 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GERDAU HLDGS 09/20 REGS USU37405AA20 16.11.2018 HZE/EOT
GTL T.FIN./GER.HLDG 14/24 USG24422AA83 16.11.2018 HZE/EOT