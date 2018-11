Andersen Global gab heute bekannt, eine Kooperationsvereinbarung mit Goldemberg Saladino Hermida Rolando Asociados in Buenos Aires unterzeichnet zu haben. Dies ist die zweite mit Andersen Global kooperierende Kanzlei im Handelszentrum von Buenos Aires und der 20. Standort in neun verschiedenen lateinamerikanischen Ländern.

Seit dreißig Jahren bietet das Team von Goldemberg Saladino Hermida Rolando Asociados Steuerberatung und Compliance, internationale Steuerplanung, Transfer-Pricing, Steuer- und Zollverfahren, Gehaltsabrechnung, Buchhaltung, Vermögensverwaltung sowie Finanz- und Unternehmensberatung für hochkarätige private und öffentliche Einrichtungen, einschließlich lokaler, nationaler und internationaler Unternehmen und gemeinnütziger Organisationen, Stiftungen und ähnlicher Organisationen. Die Kanzlei tritt dem globalen Verband mit über 100 Mitarbeitern und acht Partnern bei.

"Die Aufnahme von Goldemberg Saladino Hermida Rolando Asociados stärkt das beeindruckende Angebot von Andersen in Lateinamerika noch weiter", sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO. "Alle Fachleute von Goldemberg Saladino Hermida Rolando Asociados haben in Argentinien einen ausgezeichneten Ruf und bieten eine breite Plattform zur Unterstützung in Rechts- und Steuerfragen. Schließlich wollen wir erstklassige Experten aufnehmen, um Kunden weltweit zu bedienen."

"Dies war eine wichtige Entscheidung für unsere Kanzlei", sagte Gabriel Hermida, Senior Partner bei Goldemberg Saladino Hermida Rolando Asociados. "Andersen Globals Ruf für Exzellenz, Verantwortung und Transparenz beinhaltet genau, was unsere Kunden schätzen und von uns erwarten. Die synergetische Kooperation bringt unseren Kunden und unseren Mitarbeitern große Vorteile, da sie unsere Fähigkeit, erstklassige Dienstleistungen bereitzustellen, verbessert und es uns ermöglicht, weiterhin international zu wachsen."

"Unser Motto lautet: ‚Exzellenz kennt keine Grenzen'", sagte Valeria D'Alessandro, Partnerin bei Goldemberg Saladino Hermida Rolando Asociados. "Die Kooperation mit Andersen Global ist ein Schritt in diese Richtung, um unseren Kunden noch mehr nahtlose Dienstleistungen anbieten zu können."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.500 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 122 Standorten präsent.

