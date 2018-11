Der vergrößerte Produktentwicklungsstandort baut seine Kompetenz im Bereich der Cockpit-Elektroniktechnologien weiter aus und fördert das Wachstum mit europäischen Automobilherstellern



Karlsruhe, Deutschland (ots/PRNewswire) - Visteon Corporation (NASDAQ: VC) eröffnete heute ein neues erweitertes Technologiezentrum in Karlsruhe, Deutschland, das die Entwicklung von Cockpit-Elektroniktechnologien, einschließlich Informationsanzeigen, Fahrerassistenzsystemen, Cockpit-Domain-Controllern und Technologien rund um das Autonome Fahren vorantreiben soll.



Gemeinsam mit Mitarbeitern, regionalen Regierungsvertretern und geladenen Gästen schnitten heute der President und CEO, Sachin Lawande, sowie die Mitglieder der Geschäftsführung auf der Eröffnungszeremonie symbolisch das Band des neuen 6.500 m² großen Standortes durch, auf dem rund 400 Mitarbeiter tätig sein werden - unter anderem in den Abteilungen Chief Technology Office, Engineering, Kundenbetreuung und Produktentwicklung.



Das Technologiezentrum in Karlsruhe unterstützt Visteons Wachstum mit europäischen Automobilherstellern wie Daimler, BMW und VW durch die Einführung neuer Technologien. Außerdem leitet der Standort die Entwicklung von DriveCore, der Plattform für Autonomes Fahren.



"Als führendes Entwicklungszentrum Europas arbeitet Karlsruhe eng mit den Technologiezentren in Bulgarien, Rumänien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich zusammen, um zukunftsweisende Technologien wie den branchenweit ersten Cockpit-Domain-Controller SmartCore zu entwickeln, der erstmals zu Jahresbeginn in der Mercedes Benz A-Klasse und den Actros Trucks eingeführt wurde," sagte Lawande. "Wir haben große Erwartungen an die DriveCore-Plattform, die zum nächsten großen Meilenstein für dieses Zentrum wird."



Das Technologiezentrum in Karlsruhe ist Teil von Visteons globaler Entwicklungspräsenz, das Innovationen und viele der neuesten Elektroniktechnologien weltweit vorantreibt. Mit globalen Automobilherstellern als Kunden wie BMW, Daimler, Porsche und VW ist der Standort verantwortlich für die Entwicklung von digitalen Kombiinstrumenten, Informationsanzeigen, Infotainmentsystemen, dem SmartCore Cockpit-Domain-Controller und DriveCore, der Plattform für Autonomes Fahren verantwortlich.



Der Standort arbeitet eng mit regionalen technischen Institutionen zusammen. So arbeitet Visteons Bereich für Autonomes Fahren beispielsweise im Rahmen des nationalen Förderprojektes KIP Konzept mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und weiteren Partnern aus der Automobil- und Zulieferindustrie an einem Konzept für eine Datenbank für Trainingsdaten für künstliche Intelligenz im Fahrzeug. Des Weiteren wird Visteon das vom Karlsruher Verkehrsverbund betriebene "Testfeld Autonomes Fahren Karlsruhe" nutzen, um seine Testfahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen im Realbetrieb zu erproben.



