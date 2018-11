SAN FRANCISCO, Nov. 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Motiv Inc., Hersteller von bahnbrechender Wearable-Technologie, kündigte heute an, die Produktverfügbarkeit international zu erhöhen, und stellte eine neue digitale Alternative für die Größenbestimmung vor.

Die internationale Expansion von Motiv Ring erfolgt über die Website MyMotiv.com. Zu den beteiligten Ländern gehören: Nordamerika (Kanada), Europa (Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Litauen, Lettland, Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Norwegen und Schweiz) sowie Japan, Taiwan, Türkei, Australien und Neuseeland.

Für eine ausgezeichnete Funktionalität ist eine gute Passform unerlässlich. Derzeit erhalten Käufer des Motiv Ring per Post ein physisches Größenkit, mit dessen Hilfe sie ihre Größe auswählen. Mit dem Start des Open-Beta-Tests haben Kunden nun die zusätzliche Möglichkeit, die für sie passende Motiv-Ring-Größe über ein digitales Größenkit zu bestimmen. Diese neue virtuelle Größenbestimmung nutzt künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und maschinelles Sehen, um Anwendern auf der ganzen Welt eine sofortige, reibungslose Größenbestimmung zu ermöglichen. Fürs Erste können Kunden die kostenlose Motiv-App herunterladen, ein Foto von ihrer Hand machen und den Anweisungen folgen, um die Größe zu bestimmen.

Neben der digitalen Präsenz wird Motiv Ring auch seine physische Präsenz ausbauen, mit Smartech-Stores in acht wichtigen europäischen Märkten. Smartech ist die Anlaufstelle, wenn es um Gadgets und Innovationen geht - zu finden in berühmten europäischen Kaufhäusern wie Selfridges (London), Printemps (Paris) und KaDeWe (Berlin).

"Diese Expansion adressiert gleich zwei dringende Anforderungen unserer Kunden: eine höhere weltweite Verfügbarkeit und eine sofortige Sizing-Option in nur einem Schritt", sagte Tejash Unadkat, CEO von Motiv. "Der Motiv Ring ist wegen seiner Einfachheit, Größe und Funktionalität beliebt und wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich leichten Zugang zu unserer Technologie haben und sie jederzeit und überall kaufen können. Durch die Expansion in weitere Länder und die Vereinfachung des Größenbestimmungsprozesses gestalten wir das Einkaufserlebnis für unsere internationalen Kunden einfacher und erweitern die Motiv-Community."

Über Motiv Inc.

Motiv wurde 2013 gegründet und ist ein Unternehmen für bahnbrechende Wearing-Technologie, das sich darauf konzentriert, Produkte zu entwickeln, die sich nahtlos in das Leben der Menschen einfügen lassen und ihr Leben verbessern. Motiv schafft Produkte, die Menschen tragen möchten, einfach zu bedienen sind und bedeutsame Erlebnisse liefern. Das erste Produkt von Motiv, der Motiv Ring, wird weltweit verkauft. In den USA kann der Ring online unter mymotiv.com, bei Amazon und Nordstrom sowie landesweit in b8ta-Stores erworben werden. Die Liste der Länder außerhalb der USA, in denen der Ring verfügbar ist, finden Sie hier . Die Motiv App ist sowohl im App Store als auch bei Google Play erhältlich. Erfahren Sie mehr über die Verfügbarkeit und das Produkt unter www.mymotiv.com und verbinden Sie sich mit Motiv auf Facebook , Instagram oder Twitter .