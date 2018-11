Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -



Das Vertriebs- und Servicezentrum von GAC Motor in den VAE wurde am 31. Oktober in Dubai eröffnet. Prominente Gäste nahmen an einer Eröffnungsfeier teil und stellten mit dem GS7 und GA8 zwei der attraktivsten Modelle vor, die in den VAE angeboten werden. GAC Motor hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der Gargash Group, einem renommierten Unternehmen in den VAE, unterzeichnet, um den VAE-Markt gemeinsam zu erschließen.



Am 2. November präsentierte GAC Motor den GS7 auf dem kuwaitischen Markt. Als eines der Spitzenprodukte von GAC Motor erfüllt der GS7 mit seiner hervorragenden Qualität das Bedürfnis der kuwaitischen Verbraucher nach mehr Mobilität und übertrifft ihre Erwartungen.



GAC Motor ist seit fünf Jahren auf dem kuwaitischen Markt und hat sich mithilfe seiner kuwaitischen Partner mit seiner exzellenten Qualität, seinen effektiven Vertriebskanälen und seinem Kundendienstnetzwerk, seinen interessanten Marketing-Events und seiner effizienten Markenwerbung etabliert. Das Unternehmen hat sich zur chinesischen Spitzenmarke in Bezug auf den Marktanteil entwickelt.



Herr Cheng Yongru, Wirtschafts- und Handelsberater der Botschaft von China im Bundesstaat Kuwait, sagte in seiner Rede auf der Pressekonferenz, dass er hocherfreut darüber sei, dass weitere chinesische Produkte in Kuwait gute Ergebnisse erzielen. Als sehr erfolgreiches chinesisches Automobilunternehmen zeichnet sich GAC Motor auch durch seine Errungenschaften in den Bereichen Markenbildung, Produktqualität und After-Sales-Service aus.



Am 4. November präsentierte GAC Motor seine Marke in Saudi-Arabien und gründete einen Vertriebsservice und Erlebnisshop in diesem Land, um zahlreiche Spitzenmodelle auf den saudischen Markt zu bringen. Eine Vereinbarung mit dem renommierten saudischen Händler Aljomaih Automotive Company (AAC) über den Aufbau von vier Vertriebsnetzwerken und Servicestationen in Riad, Jeddah und Dammam soll den lokalen Vertrieb fördern, das Fahrzeugangebot auf dem lokalen Markt für Kunden bereichern und wichtige Dienstleistungen bereitstellen.



In seiner Rede wies Shaikh Ibrahim Aljomaih, stellvertretender Vorsitzender und CEO von AAC, darauf hin, dass der Eintritt von GAC Motor in den saudischen Markt und das Qualitäts- und Leistungsniveau der Fahrzeuge von GAC Motor eine große Rolle spielen werden, um die Einstellung der Menschen zu chinesischen Autos zu verändern. GAC Motor hat in der China Initial Quality Study (IQS) von J.D. Power Asia Pacific in sechs aufeinander folgenden Jahren den ersten Platz unter allen chinesischen Marken belegt. Das Unternehmen ist damit ein starker Wettbewerber unter vielen bekannten internationalen Marken auf dem saudischen Markt.



Herr Yu Jun, Präsident von GAC Motor, erklärte: "So wie unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren die besten Seiden- und Porzellanprodukte mitgebracht haben, hat GAC Motor mit GS8, GA8, GS4 und GA3S hochwertige Produkte in Saudi-Arabien eingeführt. Diese Modelle wurden strengen Qualitätsprüfungen in Bezug auf Platz, Leistung, Zuverlässigkeit, Klimatisierung und intelligente Netzwerkanbindung unterzogen, um Kunden in der Region beste Qualität und Spitzenservice zu bieten.



Am 7. November veranstaltete GAC Motor eine Aktion zur Markeneinführung auf den Philippinen. Während der Auftaktveranstaltung präsentierte die Marke eine breite Palette von Luxusfahrzeugen darunter die GA4-Limousine, den GS4 Mini-SUV, das GA8-Oberklassefahrzeug, den GM8-Premium-Siebensitzer-Minivan und das große GS8-SUV-Flaggschiff.



Nach Jahren des Aufbaus hat GAC Motor im Mittleren Osten wichtige Erfolge erzielt. Aktuell hat GAC Motor den Markt in acht Ländern erfolgreich erschlossen und verfügt über insgesamt 21 Vertriebs-Service-Center in der Region und ein mittleres bis gehobenes Markenimage. In diesem Jahr beginnt GAC Motor auf den Philippinen mit seinem Einstieg in den südostasiatischen Markt. GAC Motor hat positives Kundenfeedback erhalten und wurde in vielen ausländischen Märkten als "beste chinesische Automarke" ausgezeichnet.



Informationen zu GAC Motor



Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die den 202. Platz unter den Fortune Global 500-Unternehmen einnimmt. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor belegt nun seit sechs Jahren in der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Das Unternehmen demonstriert damit seine qualitätsorientierte Strategie in Bereichen, die von innovativer Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zur Lieferkette, dem Vertrieb und Service reichen.



OTS: GAC MOTOR newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113806 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113806.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt: Sukie Wong+86-186-8058-2829 GACMotor@126.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/785286/The_Opening_Ceremony_in_Dubai .jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/785285/The_Press_Conference_in_Kuwai t.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/785287/Yu_Jun__President_of_GAC_Moto r_delivers_a_speech_at_the_opening_ceremony_of_GAC_Motor_s_Showroom_i n_Saudi_Arabia.jpg