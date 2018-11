NEW YORK (Dow Jones)--Der Board des Chipherstellers Intel hat einem Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 15 Milliarden US-Dollar sein Ok gegeben. Zudem habe der Konzern noch 4,7 Milliarden Dollar aus dem aktuellen Rückkaufprogramm zur Verfügung, teilte Intel mit. Ziel des Unternehmens sei es, zuerst in sich selbst zu investieren und erst dann nach Akquisitionsmöglichkeiten zu suchen.

November 16, 2018

