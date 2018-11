Aktien: Weiterhin Ihre erfolgreiche Anlagealternative

In den Börsenmedien dominieren dieser Tage Spekulationen über die künftige Entwicklung an den internationalen Börsen: Egal ob Handelskrieg, Brext oder was auch immer… Nicht wenige Anleger werden da wohl auch ein bisschen nervös. Steter Tropfen höhlt schließlich den Stein. Wir können da nur einmal mehr Ihnen zurufen: Bleiben Sie gelassen und lassen Sie sich hiervon nicht beeinflussen, agieren Sie vielmehr nach Ihren persönlichen Vorstellungen.

Es geht immerhin um Ihre Vermögensanlage. Für uns kommt da hauptsächlich nur eine Asset-Klasse so richtig zur Geltung. Aktien. Wir schreiben das so bestimmt an dieser Stelle, weil die jüngsten Volumina-Daten der Fondsgesellschaften eines aufzeigen: "Wir" Anleger wollen es uns bei der Geldanlage oft genug (zu) einfach machen.

Investmentfonds erzielten laut dem Branchenverband BVI von Anfang Januar bis Ende September Netto-Zuflüsse von 77,2 Mrd. Euro. Die Absatzliste der offenen Publikumsfonds führen Mischfonds mit 19,2 Mrd. Euro an. Davon flossen 14,2 Mrd. Euro in Fonds, die jeweils zur Hälfte in Aktien und in Renten investieren. Immobilienfonds belegen mit Netto-Zuflüssen von 4,4 Mrd. Euro den zweiten Platz auf der Absatzliste. Es folgen Aktienfonds, die 4 Mrd. Euro an neuen Geschäften erzielten.

