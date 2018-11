Übergeordnet herrscht seit Sommer 2015 ein intakter Abwärtstrend in der Aktie von Walgreens Boots Alliance, der die Notierungen von grob 97,00 US-Dollar auf ein Verlaufstief von 59,07 US-Dollar bis Ende Juni abwärts gedrückt hat. Erst in diesem Bereich gelangen eine nachhaltige Stabilisierung sowie Trendwechsel. Unter größter Volatilität gelang es schließlich im Oktober einen nachhaltigen Ausbruch über gleich zwei Abwärtstrends zu vollziehen und auf ein Jahreshoch von 83,18 US-Dollar zuzulegen. Allerdings hat sich in den letzten Handelstagen wieder eine kurzfristige Konsolidierung breitgemacht, die bereits im Bereich von 80,68 US-Dollar auf eine erste Unterstützung aus Anfang des Jahres trifft. Dieses Niveau könnte sich als potenzielle Trendwendestelle entpuppen, sodass der Wert weiter zu seinen Jahreshochs aus dem letzten Jahr aufwärts tendieren dürfte. Wenn nicht, befindet sich bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...