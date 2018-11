Morphosys hat am Donnerstagabend eine neue Kooperation bekannt gegeben. Das Unternehmen mit I-Mab Biopharma (I-Mab) eine exklusive strategische Entwicklungskooperation und regionale Lizenzvereinbarung für den Antikörper MOR210 abgeschlossen. I-Mab, ein auf innovative biologische Wirkstoffkandidaten im Bereich der Immunonkologie und Autoimmunerkrankungen spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, erhält die exklusiven Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von MOR210 in China, Hongkong, Macau, Taiwan und Südkorea. Morphosys behält die Rechte im übrigen Teil der Welt, heißt es in einer Mitteilung.

