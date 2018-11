Afrika Gold AG: Update zum Verkauf der Beteiligung an der Lancaster Gold Mine DGAP-News: Afrika Gold AG / Schlagwort(e): Verkauf/Hauptversammlung Afrika Gold AG: Update zum Verkauf der Beteiligung an der Lancaster Gold Mine 16.11.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Feusisberg (Schweiz), 16. November 2018 Update zum Verkauf der Beteiligung an der Lancaster Gold Mine Der Vertrag zum Verkauf der Lancaster Beteiligung wurde nicht erfüllt. Der Käufer konnte den Preis bislang nicht bezahlen. Der Vertrag wird aufrecht gehalten und es werden alle rechtlichen Mittel eingesetzt, um die Erfüllung des Vertrages zu erwirken. Parallel werden alle Optionen verfolgt, wie u.a. die Weiterführung des Betriebes der Lancaster Mine, der Einbezug von neuen Investoren und der Verkauf an andere Interessenten. Der Verwaltungsrat erarbeitet ein Konzept unter Einbezug von Kernaktionären, Lieferanten und Gläubigern. Die diesjährige ordentliche Generalversammlung wird verschoben. Der neue Termin wird noch mitgeteilt. Aktionären und anderen Investoren der Gesellschaft wird empfohlen, beim Handel mit den Wertpapieren der Gesellschaft Vorsicht walten zu lassen. Kontakt: Afrika Gold AG * Firststr. 15 * CH 8835 Feusisberg Tel. 0041-(0)44 - 786 86 61 * Fax 0041-(0)44 - 786 86 87 IR@afrika-gold.ch * www.afrika-gold.ch 16.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 746911 16.11.2018 ISIN CH0193271233 AXC0044 2018-11-16/08:00