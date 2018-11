Nach einer schwachen Börsenwoche steuert der Dax am Freitag auf einen versöhnlichen Wochenschluss zu. Banken und Broker erwarten den Dax zum Handelsstart am Morgen 0,4 Prozent höher bei 11.404 Punkten. Am Donnerstag hatte das deutsche Börsenbarometer wegen der Regierungskrise in London 0,5 Prozent tiefer bei 11.353 Punkte geschlossen, nachdem...

