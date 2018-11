Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Im Brexit-Streit droht der britischen Premierministerin Theresa May neues Ungemach. Die konservative nordirische Democratic Unionist Party (DUP) drängt laut einem Bericht der Zeitung Daily Telegraph auf eine Ablösung Mays - und will andernfalls gegen die Brexit-Vereinbarung stimmen. May ist im Parlament auf die Stimmen der DUP angewiesen, die bereits am Mittwoch wegen der Sonderregelungen für Nordirland mit einem Bruch des Bündnisses gedroht hatte. Der Brexit-Deal mit Brüssel hat Mays Regierung in eine schwere Krise gestürzt: Aus Protest gegen die Vereinbarung reichten am Donnerstag zwei Minister und zwei Staatssekretäre ihren Rücktritt ein. Das britische Kabinett hatte den Vertragsentwurf zum britischen EU-Ausstieg am Mittwochabend gebilligt. Am Donnerstagabend verteidigte May den Vertragsentwurf. "Ich glaube mit jeder Faser meines Körpers daran, dass der von mir verfolgte Kurs der richtige für mein Land ist", sagte sie nach einer hitzigen Debatte im Unterhaus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 GB/ABN Amro Holding NV, Bekanntgabe von Details zur künftigen

Strategie, ab 10:30 Investor Day, London

08:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q, Beelen

10:30 DE/HSH Nordbank AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

12:30 DE/Volkswagen AG (VW), PK im Anschluss an die AR-Sitzung, Details zur

Investitionsplanung und Auswirkungen auf Standorte, Wolfsburg

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Verbraucherpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj Vorabschätzung: +2,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj Vorabschätzung: +1,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj - US 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,2% zuvor: 78,1%

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.726,50 -0,29 Nikkei-225 21.680,34 -0,57 Schanghai-Comp. 2.679,75 0,43 DAX 11.353,67 -0,52 DAX-Future 11.442,00 0,35 XDAX 11.448,31 0,34 MDAX 23.757,70 -1,15 TecDAX 2.571,47 -0,77 EuroStoxx50 3.190,31 -0,47 Stoxx50 2.924,85 -0,63 Dow-Jones 25.289,27 0,83 S&P-500-Index 2.730,20 1,06 Nasdaq-Comp. 7.259,03 1,72 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,64 +39

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,64 -0,64 -0,02 Deutschland 10 J. 0,36 0,36 -0,07 USA 2 Jahre 2,87 2,86 0,98 USA 10 Jahre 3,11 3,11 0,70 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,10 0,10 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Etwas leichter - Die Ungewissheit um das Austrittsprozedere Großbritanniens aus der EU belastete. Nachdem das britische Kabinett grünes Licht für einen Brexit-Entwurf gegeben hatte, traten mehrere britische Minister und Regierungspolitiker zurück, was Angst vor einem harten Brexit schürte und die Spekulation auf ein Misstrauensvotum gegen Premieministerin May. An der Londoner Börse, die in der Breite Unterstützung vom sehr schwachen Pfund erhielt, wurden deswegen vor allem Banken- und Immobilienaktien verkauft. RBS verloren 9,6, Barclays 4,1 und Lloyds 5 Prozent. Britische Einzelhändler litten unter der Befürchtung, dass Verbraucher aufgrund der ungewissen Aussichten weniger konsumieren werde, aber auch unter der Erwartung, dass das schwächere Pfund den Import von Waren verteuern wird. Marks & Spencer, Tesco, Next und Dixons Carphone verloren zwischen 3,8 und 4,7 Prozent. Verkauft wurden auch Aktien von Fluggesellschaften: Ryanair verloren 5,3 und Easyjet 6,6 Prozent. Sie trugen dazu bei, dass der Sektor Reise und Freizeit mit einem Minus von 2,5 Prozent zu den größten Verlierern gehörte.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Nach einem guten Lauf in den vergangenen beiden Wochen ging es für RWE um 1,7 Prozent nach unten. Belastend wirkte zum einen, dass der Bebauungsplan für ein neues Braunkohlekraftwerk unwirksam sein soll; zum anderen ist der Versorger stark vom britischen Markt abhängig, für den die Aussichten wegen des Brexit unsicher sind. Das Minus von 1,9 Prozent in Lufthansa führten Händler auf Berichte zurück, dass bei der Tochter Eurowings ein Tarifstreit droht mit der Gefahr von Streiks. Nachdem die Analysten der Citigroup Daimler zum Verkauf empfohlen hatten, ging es für die Aktie um 2,4 Prozent nach unten. Zudem zogen sie eine Kaufempfehlung für Continental zurück (minus 2,4 Prozent). Henkel (+0,3 Prozent) gehörten nach Vorlage von Geschäftszahlen zu den wenigen Gewinnern im DAX. Linde schlossen nach Vorlage von Geschäftszahlen unverändert. Der operative Gewinn liege leicht über den Schätzungen, und der Ausblick sei vergleichsweise optimistisch, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Markt sei in der Breite mit der positiven Entwicklung an der Wall Street nach oben gelaufen, meinte eine Händlerin von Lang & Schwarz. Morphosys wurden 2,5 Prozent höher getaxt. Das Biotechnologieunternehmen und I-Mab haben eine exklusive strategische Partnerschaft für den neuen immunonkologischen Wirkstoff MOR210 vereinbart.

USA / WALL STREET

Fester - Angeführt von den Technologiewerten erholten sich die Kurse von den jüngsten Verlusten etwas. Der Handel blieb aber weiter von hoher Nervosität geprägt. Neben der Erholung der Technologiewerte hievten auch Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China den Markt erstmals seit vier Handelstagen wieder ins Plus. Cisco Systems legten um 5,5 Prozent zu, getrieben von gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Apple erholten sich um 2,5 Prozent von einer fünftägigen Verlustserie. JP Morgan Chase stiegen um 2,6 Prozent. Sie wurden gestützt davon, dass Investor Warren Buffett sich im dritten Quartal mit 4 Milliarden Dollar an der der Bank beteiligt. Walmart fielen nach dem Drittquartalsausweis um 2,0 Prozent. Der Umsatz des Konzerns legte zwar zu, blieb aber leicht unter den Erwartungen.

Die Unsicherheit um den Brexit verschaffte dem Anleihemarkt Zulauf. Steigende Kurse drückten die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen um 1,6 Basispunkte auf 3,11 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1340 +0,1% 1,1324 1,1309 EUR/JPY 128,43 -0,1% 128,61 128,21 EUR/CHF 1,1411 +0,0% 1,1406 1,1384 EUR/GBR 0,8861 -0,1% 0,8872 0,8872 USD/JPY 113,25 -0,3% 113,59 113,37 GBP/USD 1,2797 +0,3% 1,2762 1,2747 Bitcoin BTC/USD 5.612,00 +0,3% 5.593,13 5.551,46

Das Pfund brach in Reaktion auf die Minister-Rücktritte und die Politkrise in Großbritannien ein. Im späten US-Handel kostete es 1,2784 Dollar nach Ständen knapp über 1,3020 am Morgen. Am Mittwoch hatte es im Tageshoch, nachdem das Kabinett der Brexit-Vereinbarung zugestimmt hatte, sogar noch bei 1,3072 Dollar gelegen. Mit Blick auf die Entwicklung in Sachen Brexit bezeichnete Naeem Aslam von Thinkmarkets.com eine neuerliche Abstimmung als etwas, das zunehmend realistisch erscheine. Die Rücktritte könnten letztlich auch das Ende des Weges für Premierministerin May bedeuten. An anderer Stelle hieß es, die Entwicklung mache eine Zinserhöhung in nächster Zeit in Großbritannien unwahrscheinlicher. Dazu passten auch schwach ausgefallene Einzelhandelsdaten.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,93 56,46 +0,8% 0,47 -2,0% Brent/ICE 67,30 66,62 +1,0% 0,68 +6,4%

Die Ölpreise erholten sich den zweiten Handelstag in Folge etwas von den jüngsten hohen Verlusten, und das, obwohl die wöchentlichen US-Lagerdaten wesentlich höher ausfielen als erwartet. Sie erhöhten sich um 10,27 Millionen Barrel, während Analysten lediglich ein Plus von 2,3 Millionen Barrel erwartet hatten. Allerdings waren die Investoren vorgewarnt, denn bereits am Vorabend hatte der US-Branchenverband API einen starken Anstieg vermeldet. Für etwas Zuversicht sorgten Spekulationen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI kletterte zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 56,46 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.215,01 1.213,34 +0,1% +1,67 -6,7% Silber (Spot) 14,31 14,30 +0,1% +0,01 -15,5% Platin (Spot) 843,10 842,00 +0,1% +1,10 -9,3% Kupfer-Future 2,75 2,75 +0,2% +0,01 -17,9%

Das Gold profitierte etwas vom wieder gestiegenen Sicherheitsbedürfnis der Anleger, unter anderem angesichts des Brexit-Chaos auf der Insel. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.215 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND

