Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vodafone von 190 auf 180 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach langer Debatte habe der britische Mobilfunker seine Dividende für 2019 stabil gehalten, schrieb Analyst Adam Fox-Rumley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Wettbewerb bleibe aber hart. Mobilfunkfrequenzen seien teuer, die Bilanz angespannt und Kurstreiber bei den Papieren rar. Die Zielsenkung begründete er mit Kosten für Bandbreiten in Italien und einer gesenkten Bewertung für die Aktivitäten in Spanien./tih/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-11-16/08:30

ISIN: GB00BH4HKS39