Der Euro hatte in den letzten Wochen schwer zu kämpfen und verlor dem US-Dollar gegenüber stark an Boden. So fiel der Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar von 1.1800 auf zwischenzeitlich unter 1.1300. Gerade in Zeiten fallender Börsen, wird der US-Dollar als globale Leitwährung gerne als sicherer Hafen benutzt.

