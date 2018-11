flatex Morning-news Öl (Brent)

Nach dem starken Kurseinbruch des Rohölkontrakts der Nordseesorte Brent im Januar-Kontrakt notierte dieser noch am 13. November 2018 mit dem Tief von 64,61 US-Dollar an der ICE gleichzeitig auch gemäß des RSI-Indikators auf täglicher Basis mit 9,4 Punkten im tiefroten, extrem überverkauften Bereich. Trotz der leichten Kurserholung wies der RSI-Wert für den Brent-Januar-Kontrakt am 15. November 2018 am Abend immer noch mit 20,95 Punkten einen überkauften Bereich auf.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 03. Oktober 2018 bei 86,27 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 13. November 2018 bei 64,61 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 69,73/72,90/75,45 und 78,01 US-Dollar in Frage. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 64,61 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite bei 59,51/56,35 und 51,24 US-Dollar zu ermitteln.

