Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Resultate seien in etwa wie erwartet ausgefallen und hätten beim Umsatz und der operativen Marge auch die Unternehmensziele erfüllt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatzausblick auf 2019 bleibe jedoch etwas hinter den Markterwartungen zurück./tih/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-11-16/08:38

ISIN: LU1066226637