Die US-Bank Citigroup hat Evonik von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 29 Euro gesenkt. Wie Analyst Thomas Wrigglesworth in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, blicke er mittlerweile vorsichtiger auf die Produktpalette des Spezialchemiekonzerns. Gepaart mit einem Abbau von Lagerbeständen nage dies an seinen Gewinnschätzungen und trübe auch die Aussichten für den Free Cashflow./tih/jha/ Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000EVNK013