Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Unicredit von 18,80 auf 17 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Domenico Santoro kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für italienische Banken in den Jahren 2019 und 2020. Er begründete dies mit niedrigeren Ertragsprognosen, auch wenn diese von Haus zu Haus stark variierten. Die Schuldensituation in Italien bleibe aber der Haupttreiber für die Aktien, von denen einige weiterhin attraktiv bewertet seien./tih/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-11-16/09:01

ISIN: IT0005239360