Evotec-Aktie im FokusAn der Börse sorgten die Neunmonatszahlen vom Dienstag und die Prognosen nur kurz für eine Erholung der am Vortag arg gebeutelten Aktie. Das Papier, das seit September im MDax notiert ist, kletterte am Morgen in der Spitze um mehr als 7 Prozent, rutschte dann aber in die Verlustzone ab. Aktuell kämpft die Evotec-Aktie mit der 20,00-Euro-Marke. Die Investmentbank...

Den vollständigen Artikel lesen ...