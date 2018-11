Die Wirecard-Aktie kämpft derzeit mit der 150,00-Euro-Marke und Wirecard-Aktionäre können sich - trotz des jüngsten Kursrückgangs - in der 1-Jahres-Betrachtung immer noch über einen deutlichen Kursgewinn in Höhe von 78% freuen. Die NordLB hat die Einstufung für Wirecard nach der dritten Prognoseanhebung in Folge auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...