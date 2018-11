FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vorabend steht der DAX-Future am Freitag im frühen Handel bereits wieder unter Abgabedruck. "Jede Erholung wird für Verkäufe genutzt", so ein Derivate-Händler. Für etwas Volatilität könnte am Mittag der Verfall der DAX-Optionen sorgen. Dabei stehen vor allem die Put-Optionen mit den Basispreisen von 11.300 und 11.400 Punkten im Fokus.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert gegen 8.37 Uhr 45 auf 11.397 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.412,5 und das Tagestief bei 11.388,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.761 Kontrakte.

November 16, 2018 02:38 ET (07:38 GMT)

