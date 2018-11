Sino-German United AG verlängert die Bestellung von Peng Pan als Vorstandsvorsitzende DGAP-Ad-hoc: Sino-German United AG / Schlagwort(e): Personalie Sino-German United AG verlängert die Bestellung von Peng Pan als Vorstandsvorsitzende 16.11.2018 / 09:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sino-German United AG verlängert die Bestellung von Peng Pan als Vorstandsvorsitzende München, 16. November 2018 - Der Aufsichtsrat der Sino-German United AG (Frankfurter Wertpapierbörse, ISIN: DE000SGU8886) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die ursprünglich am 4. Mai 2019 endende Amtszeit von Frau Peng Pan als Vorstandsvorsitzende der Sino-German United AG zu verlängern und hat sie für die Zeit vom 5. Mai 2019 bis zum Ablauf des 4. Mai 2024 erneut bestellt. **** Ende der Ad hoc-Mitteilung **** Für weitere Informationen: Kontakt: Philipp Birnstingl Maximilianstraße 54 80538 München +49 89 23886846 info@sgu-ag.de 16.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sino-German United AG Maximilianstraße 54 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 2388 6846 Fax: +49 89 2388 6848 E-Mail: info@sgu-ag.de Internet: www.sgu-ag.de ISIN: DE000SGU8886 WKN: SGU888 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 746983 16.11.2018 CET/CEST ISIN DE000SGU8886 AXC0062 2018-11-16/09:13