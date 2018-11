Morgens acht Uhr in der Frankfurter Innenstadt: Stau. Alle Fahrzeugmarken stehen sich die Reifen platt und warten auf ein Weiterkommen. Nicht dabei: Fahrzeuge von BYD. Warum eigentlich nicht? In China Marktführer und im Autoland Deutschland nicht zu sehen - das wirft Fragen auf. Und was hat die Entwicklung der chinesischen Konjunktur mit der Produktion von E-Autos zu tun? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in unserem heutigen X-perten-Video.