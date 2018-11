Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung,

hat nach vorläufigen Zahlen ihr am 30. September geendetes Geschäftsjahr 2018 mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg abgeschlossen.

Der Konzern steigert im Geschäftsjahr 2018 nach vorläufigen Zahlen seinen Umsatz um 5,8 Prozent auf 962,6 Millionen Euro (GJ2017: 910,0 Millionen Euro). Bereinigt um den USD/EUR-Währungseffekt belief sich das Wachstum des Konzernumsatzes auf 8,8 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 15,5 Prozent, nach 15,1 Prozent im Vorjahr. Damit hat Stabilus seine Prognose für das Geschäftsjahr 2018 voll erfüllt.

Solides Wachstum in allen Regionen

In der Region Europa stieg der Umsatz im GJ2018 um 7,7 Prozent auf 491,3 Millionen Euro, getrieben sowohl durch das starke Industrie- als auch Powerise-Geschäft. In der NAFTA-Region verringerte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,7 Prozent auf 348,1 Millionen Euro, wobei hier der schwache US-Dollar im zurückliegenden Geschäftsjahr ausschlaggebend für diese Umsatzentwicklung war (durchschnittlicher Wechselkurs von 1,19 USD/EUR im GJ2018 vs. 1,10 USD/EUR im GJ2017). Bereinigt um den USD/EUR-Währungseffekt lag die Wachstumsrate in NAFTA im GJ2018 bei +7 Prozent. In Asien / Pazifik und RoW (Rest of World) verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...