Die Daimler-Aktie befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend. Der Abstand zu wichtigen 200-Tage-Linie beträgt stolze 16 Prozent. Der Autobauer investiert in China, drückt in Sachen Elektromobilität auf die Tube. Doch für eine nachhaltige Trendwende reichen die Impulse noch nicht aus.

