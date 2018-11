FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 19.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01

DAS XFRA IT0000076502 DANIELI + C. EO 1

SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP.

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C.

ME1 XFRA IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM NOM.

1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1

C42 XFRA US15130G3039 CEMTREX INC. DL-,01

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01

LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01

OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL.