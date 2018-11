Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Vivendi nach Umsatzzahlen und mit Blick auf Verkaufspläne von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medienkonzern dürfte beim angestrebten Verkauf eines 50-Prozent-Anteils seiner Musiktochter UMG erst nach dessen Finanzzahlen Anfang 2019 wesentliche Fortschritte erzielen, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erlöse in den ersten neun Monaten des Jahres hätten sich derweil erwartungsgemäß entwickelt./gl/la Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000127771