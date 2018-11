Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit dem Bruch der wichtigen Unterstützung bei 1,222 USD befindet sich das Währungspaar EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) in einem mittelfristigen Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Dieser habe in einer ersten Verkaufswelle bis an die zentrale Haltemarke bei 1,130 USD geführt, die im August von den Bullen verteidigt worden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...