"Geht der Deutschen Bank das Geld aus?" titelte DER AKTIONÄR am gestrigen Donnerstag etwas provokativ. In ernsten Schwierigkeiten ist Deutschlands Bankenprimus noch nicht. Hintergrund war die nach wie vor zu dünne Kapitaldecke der Großbank, wie der jüngste Banken-Stresstest ergab. Nun kommen wirkliche Warnsignale: In Italien stecken einige Institute in einer Zinsklemme, was auch die deutschen Geldhäuser bedrohen könnte.

