Strukturierte Wertpapiere bieten sich an, um das Depot abzusichern

2018 war bisher kein gutes Börsenjahr. Seit Jahresbeginn liegt der DAX im Minus. Trotzdem konnten viele deutsche Anleger mit ihren Depots Gewinne erzielen. Dies zeigt eine aktuelle DDV-Umfrage.

Entgegen dem allgemeinen Markttrend haben im laufenden Jahr laut DDV-Angaben immerhin etwa 30 Prozent der Befragten Gewinne gemacht. Jeder Fünfte hat sogar einen Gewinn von mehr als 6 Prozent erzielt. 11 Prozent erklärten, dass sich der Wert ihres Depots zwischen 1 und 6 Prozent erhöht hat. Bei 6 Prozent der Befragten halten sich die Gewinne und Verluste in etwa die Waage. 14 Prozent gaben an, dass sie seit Jahresbeginn Einbußen zwischen 1 und 6 Prozent hinnehmen mussten. Nahezu jedes zweite Depot deutscher Privatanleger weist im laufenden Jahr aber einen Verlust von mehr als 6 Prozent aus. Dabei ist allerdings offen, wie hoch die Anteile von Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikaten in diesen Depots sind, heißt es weiter.

