Linde AG: Linde erhält Auftrag für größte LNG-Anlage in China DGAP-News: Linde AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge Linde AG: Linde erhält Auftrag für größte LNG-Anlage in China 16.11.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Linde erhält Auftrag für größte LNG-Anlage in China München, 16. November 2018 - Der Technologiekonzern The Linde Group hat von dem chinesischen Chemie- und Energieunternehmen Inner Mongolia Huineng Coal Chemical Co Ltd den Auftrag zur Lieferung einer mittelgroßen LNG-Anlage bei Beinichuan in der Inneren Mongolei erhalten. Diese wird Lindes siebte und die bisher größte LNG-Anlage in China überhaupt sein. Linde begegnet damit der wachsenden Nachfrage von Kunden in China. Lindes Engineering Division ist verantwortlich für das Engineering, die Beschaffung und Standortdienstleistungen im Zusammenhang mit der LNG-Anlage. Die Anlage wird über eine Kapazität von 750.000 Tonnen verflüssigtes Erdgas pro Jahr verfügen und basiert auf der von Linde entwickelten LIMUM(R)-Technologie (Linde multi stage mixed refrigerant process). Dabei handelt es sich um ein mehrstufiges und höchst energieeffizientes Verfahren zur Verflüssigung von Erdgas, das speziell auf die Anforderungen kleiner bis mittelgroßer Anlagen abgestimmt ist. Eine Kernkomponente in diesem Prozess sind die Wärmeaustauscher aus Linde-eigener Entwicklung. Die Linde Engineering Division verfügt über eine herausragende Expertise entlang der gesamten Erdgasverarbeitungskette, einschließlich eigener Verfahrenstechnologien, der Produktion spezieller, maßgeschneiderter Tieftemperaturkomponenten und der Lieferung schlüsselfertiger Anlagen. Die Linde Group hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten. Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com Für weitere Informationen: Media Relations Investor Relations Matthias Dachwald Bernard Wang Telefon +49.89.35757-1333 Telefon +49.89.35757-1328 Dr. Thomas Hagn Telefon +49.89.35757-1323 Kontakt: Mitteilende Person: Matthias Dachwald, Head of External Communications 16.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Linde AG Klosterhofstraße 1 80331 München Deutschland Telefon: +49.89.35757-01 Fax: +49.89.35757-1075 E-Mail: matthias.dachwald@linde.com Internet: www.linde.de ISIN: DE0006483001, IE00BZ12WP82 WKN: 648300, A2DSYC Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in Hannover, Tradegate Exchange; SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 746979 16.11.2018 ISIN DE0006483001 IE00BZ12WP82 AXC0073 2018-11-16/10:01