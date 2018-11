Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Cewe nach Zahlen von 104 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Decot sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem soliden dritten Quartal des Fotodienstleisters. Saisonal gebe es aber weitere Verschiebungen von Umsätzen und Gewinnen in das Schlussquartal. Außerdem hob er negative Ergebnisbeiträge neuer Tochtergesellschaften hervor. Auf ihrem ermäßigten Kursniveau seien die Aktien aber attraktiv./tih/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

