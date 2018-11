Nach einem wechselvollen Vortag und dank positiver Vorgaben der US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag moderat zugelegt. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,64 Prozent auf 11 426,85 Punkte. Damit dürfte der erwartete Wochenverlust des deutschen Leitindex auf rund 1 Prozent abschmelzen. Der MDax , in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, gewann am Freitag 0,71 Prozent auf 23 927,37 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,57 Prozent auf 3208,38 Zähler nach oben.

Jenseits des Atlantik kam es am Vortag nach anfänglichen Verlusten zu einer kräftigen Erholung, die den Dow-Jones-Index um 0,8 Prozent nach oben beförderte. Der technologielastige Nasdaq-100-Index schloss gar 1,8 Prozent im Plus.

"Die hohen Schwankungen zeigen, wie groß Nervosität und Unsicherheit der Anleger aktuell sind", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Viele hätten Angst, eine mögliche Weihnachtsrally zu verpassen und fürchteten gleichzeitig neue Tiefs. Deshalb würden Aktien derzeit schon bei minimal negativen Nachrichten wieder verkauft. "Um es mit Altmeister Kostolany zu sagen: Im Moment gibt es an den Börsen mehr zittrige als starke Hände", so Altmann.

Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader erinnerte daran, dass die Hängepartie um den italienischen Haushalt bei den Investoren weiterhin auf der Agenda steht. Risiko Nummer Eins sei derzeit aber ganz klar der Brexit. "Der Druck auf Premierministerin May wächst, selbst aus der eigenen Partei. Kommt ihr Plan nicht durch, droht ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union", sagte Cutkovic. Dies hätte nicht nur schwerwiegende Folgen für das Land, auch die negativen Effekte auf die europäische Wirtschaft dürften dabei nicht unterschätzt werden, warnte der Experte.

Unter den Einzelwerten standen die Morphosys-Aktien mit einem Kursplus von rund 4 Prozent im Fokus. Das Biotechnologie-Unternehmen und sein chinesischer Partner I-Mab arbeiten beim Wirkstoff MOR210 für die Krebsimmuntherapie zusammen. Morphosys erhält den Angaben zufolge dafür eine Vorauszahlung von 3,5 Millionen US-Dollar und kann mit Meilensteinzahlungen abhängig von Erfolgen in der klinischen Forschung und beim Vertrieb weitere bis zu 101,5 Millionen Dollar einstreichen.

Leichte Unterstützung erhielten die Wirecard-Papiere von einer gemeldeten strategischen Partnerschaft des Zahlungsabwicklers mit dem US-Kreditkartenkonzern Mastercard im Bereich Prepaid-Karten. Die Wirecard-Aktien stiegen zuletzt um 0,5 Prozent.

Die Anteilsscheine von Stabilus gehörten mit einem Kursaufschlag von 3,2 Prozent zu den attraktivsten Werten im SDax. Der Autozulieferer hatte für das Geschäftsjahr 2017/18 einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg gemeldet. Für das neue Geschäftsjahr erwartet Stabilus weiteres profitables Wachstum und den ersten Milliardenumsatz.

Die Nordex-Titel sackten um mehr als 2 Prozent ab. Zuvor hatte die französische Großbank Societe Generale (SocGen) sie von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 9,30 auf 6,80 Euro gesenkt. Hoher Preisdruck mache dem Windkraftanlagenhersteller zu schaffen und dürfte die operative Entwicklung 2019 erschweren, schrieb Analyst Alok Katre./edh/jha/

