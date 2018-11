Europas größter Softwarekonzern SAP will auch nach der acht Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Spezialisten Qualtrics seine Marge verbessern. Die Marge werde 2019 ausgebaut, kündigte Finanzchef Luka Mucic am Freitag auf einer Konferenz in Barcelona an. Traditionell steht die Marge bei Investoren und Anlegern stark im Fokus.

