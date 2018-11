Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte stehen unter Einfluss der Entwicklungen in Großbritannien, so die Analysten der Helaba.Nach diversen Minister-Rücktritten würden Zweifel aufkommen, ob der Vertragsentwurf vom Parlament gebilligt werde. Ein Misstrauensvotum gegen PM May könne nicht ausgeschlossen werden. Damit bleibe das politische Risiko hoch. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) profitiere von Unsicherheit und mit dem gestrigen Anstieg habe sich das technische Bild aufgehellt. Nun komme es darauf an, die Widerstände 160,88/90 und 160,98 zu überwinden. In diesem Fall stünde einem Test des Kontrakthochs bei 161,33 nichts mehr im Wege. Die Unterstützungen würden die Analysten bei 159,93 und 159,19 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 160,00 und 161,33. ...

