Hamburg (www.anleihencheck.de) - In dieser Ausgabe richten wir den Fokus auf den Leverage-Cycle diesseits und jenseits des Atlantiks, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Im Hinblick auf den Verschuldungsaufbau im S&P 500 und im EURO STOXX 600 würden die Analysten weiterhin eine hohe Dynamik in den USA wahrnehmen. Im dritten Quartal 2018 sei nach Berechnungen der Analysten die Nettoverschuldung gemessen am Median der Non-Financials im S&P 500 auf das 1,88fache des EBITDA gestiegen (nach 1,84xEBITDA im Vorquartal). Das fortwährende Releveraging der US-Unternehmen werfe vor dem Hintergrund des gleichzeitig steigenden US-Zinsniveaus einige Fragen gezielt auf. U.a. wie sei es um die Schuldentragfähigkeit von Corporate America beschaffen? Und wo genau stünden die US-Unternehmen im Leverage-Cycle? ...

