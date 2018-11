Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Hugo Boss mit Blick auf die neuen mittelfristigen Ziele von 82 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der darin implizierte Ausblick des Modekonzerns auf das operative Ergebnis (Ebit) würde seine und auch die Markterwartungen übertreffen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management genieße nach den Erfolgen der vergangenen zwei Jahren eine hohe Glaubwürdigkeit, was die Erreichung von Unternehmenszielen angehe./gl/tih Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-11-16/10:10

ISIN: DE000A1PHFF7