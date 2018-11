Neben den passiven Anlageinstrumenten wie ETFs gibt es auch die Möglichkeit sein Geld strategisch gewinnbringend anzulegen. Der TSI-Fonds bietet hier eine gute Alternative. Eine der bekanntesten Börsenweisheiten lautet "The trend is your friend". Nach diesem Prinzip funktioniert auch das bekannte TSI-System. Es setzt ausschließlich auf trendstarke Aktien. Die einfachste Möglichkeit an diesem erfolgreichen System zum partizipieren bietet der TSI-Fonds (WKN HAFX6Q). Anleger haben die Möglichkeit ohne Aufwand vom TSI-System zu profitieren. Denn das erfahrene Fondsmanagement übernimmt die gesamte Arbeit im Hintergrund und setzt die TSI-Strategie für den Anleger um.

