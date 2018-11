Bei der Aktie von Aurora Cannabis waren in den vergangenen Wochen enorme Ausschläge zu beobachten. Zuletzt ging es beispielsweise nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen deutlich nach unten, bevor das Papier am gestrigen Donnerstag in Toronto eine deutliche Rallye-Bewegung hinlegte und am Ende mit einem Plus von 7,2 Prozent aus dem Handel ging. Doch was waren die Gründe dafür?

Den vollständigen Artikel lesen ...