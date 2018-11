Aareal Bank-Puts mit 59%-Chance bei Kursrückgang auf 27,80 EUR

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte es mit dem Kurs der Aareal Bank-Aktie (ISIN: DE0005408116) weiter abwärts gehen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Aktie der Aareal Bank befindet sich seit dem Allzeithoch bei 42,93 EUR vom 24. April 2018 in einer starken Abwärtsbewegung. Am 23. Oktober 2018 fiel die Aktie unter die wichtige Unterstützung bei 33,42 EUR und dabei auch unter die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung. Die Aktie fiel zunächst auf 31,60 EUR, erholte sich dann zwar für einige Tage, aber am Dienstag fiel sie bereits wieder auf ein neues Tief. Die Abwärtsbewegung setzte sich nach einer kleinen Erholung am Mittwoch im gestrigen Handel fort.

Ausblick: Diese Abwärtsbewegung kann noch eine Weile andauern. Ein erstes Zwischenziel liegt bei 27,80 EUR. Später könnte es sogar zu Abgaben in Richtung 26,14 EUR kommen. Ein Anstieg über 31,60 EUR wäre allerdings ein kleines positives Zeichen und würde die Chance auf einen Anstieg gen 33,42 EUR eröffnen."

Wer beim aktuellen Aareal Bank-Kurs von 29,91 Euro von einem bald eintretenden Kursrückgang auf 27,80 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukte zu optimieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 29 Euro

Der kurz laufende BNP-Put-Optionsschein auf die Aareal Bank-Aktie mit Basispreis bei 29 Euro, Bewertungstag 21.12.18, BV 0,1, ISIN: DE000PR13R40, wurde beim Aareal Bank-Kurs von 29,91 Euro mit 0,075 - 0,085 Euro gehandelt.

Wenn die Aareal Bank-Aktie im kommenden Monat auf 27,80 Euro nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,12 Euro (+41 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 33,20 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Put auf die Aareal Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 33,20 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CJ1ZPA9, wurde beim Aktienkurs von 29,91 Euro mit 0,33 - 0,34 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang der Aareal Bank-Aktie auf 27,80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aareal Bank-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,54 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aareal Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Aareal Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de